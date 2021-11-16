Врач Юлия Чехонина назвала вызывающие усталость продукты

Кофе является напитком, который ассоциируется у многих с бодростью и приливом сил. Однако, по мнению диетолога Юлия Чехониной, именно кофе и вызывает усталость.Практически каждый любитель кофе скажет, что без этого напитка с утра он не может начать нормальный рабочий день. Действительно, некоторое количество кофеина оказывает тонизирующее воздействие, бодрит и вызывает прилив энергии. Но необходимо помнить, что лучшее - враг хорошего. И всё зависит от дозировки. Диетолог Юлия Чехонина говорит, что если в рационе человека более двух чашек кофе в день, то самый мощный энергетический прилив может смениться отливом и привести к усталости.Кофе не единственный продукт, который провоцирует эту усталость. К примеру, её также вызывают продукты питания, которые содержат много сахара. Это и мучные изделия, и мороженое, и всеми любимый шоколад. Впрочем, не весь шоколад так влияет на наш организм. Диетолог подчеркнула, что в тёмном горьком шоколаде содержатся компоненты, которые не провоцируют резких скачков уровня сахара в крови. А вот газировка может привести к этому, и поэтому вместо неё лучше пить простую воду или соки из овощей.В целом, большая часть так называемого фастфуда содержит множество «пустых» калорий и углеводов, которые вызывают сильную нагрузку на пищеварительную систему. А чем усерднее трудятся наш желудок и кишечник, тем большую усталость мы ощущаем, даже вроде бы и не выполняя никаких физических действий. Также, по мнению эксперта, сыровяленая колбаса может считаться ещё одним продуктом, провоцирующим усталость. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)