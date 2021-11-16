Топ-5 опасных народных рецептов: почему нельзя натираться крапивой и пить масло
До сих пор многие люди охотнее доверяют не официальной медицине, а народным рецептам – дескать, они проверены временем, надежные и естественные. Но если некоторые из рецептов и рекомендаций наших мам и бабушек и правда могут быть эффективными, большая часть «домашних» методов лечения, увы, в лучшем случае бесполезны, а иногда и откровенно опасны. Мы собрали самые вредные рецепты народной медицины – никогда не следуйте им!
Смазать ожог маслом или приложить лёд
Очень плохая идея: «запечатанные» маслом клетки удерживают тепло и только усугубляют ситуацию. Лед же, напротив, может сильно переохладить клетки кожи и также привести к их разрушению.
Подышать над горячей картошкой от кашля
Действительно, ингаляции считаются эффективной процедурой при ОРВИ, но только пар должен быть не обжигающим и доставляться в легкие, а не в носоглотку. А горячий пар от кипящей картошки – практически гарантированный ожог носоглотки, отек и даже аллергическая реакция.
Заварить травяной сбор «от всего»
Травы далеко не так безобидны, как нам кажется: в некоторых из них концентрация активных веществ может быть выше, чем в медикаментах. Более того, большинство лекарственных растений не очень хорошо взаимодействуют между собой, и заваренные вместе, могут дать совсем не тот эффект, на который мы рассчитываем. Наконец, нельзя забывать о возможной аллергии, а также о нежелательных эффектах от взаимодействия лекарств и трав. Так что врачи советуют относиться к траволечению с еще большей осторожностью, чем к подбору лекарственных препаратов.
Отхлестать по спине крапивой от остеохондроза и радикулита
Да-да, есть и такой рецепт: при болях в спине от души отлупить пациента свежей крапивой. Считается, что ожоги стимулируют кровообращение, воспаление уменьшиться и боль пройдет. На деле же такое лечение не только добавит страданий бедному пациенту, но еще и может спровоцировать серьезный приступ аллергии и даже отек Квинке, между прочим, чреватый летальным исходом.
«Почистить» печень оливковым маслом и лимоном
Наша печень отлично справляется со своей основной функцией – фильтрацией и выведением из организма токсических и вредных веществ. Запас прочности этого органа настолько велик, что даже при поражении трех четвертей клеток, печень продолжает эффективно работать. А вот большое количество растительного масла, да еще и принятое натощак – прекрасный способ перегрузить и печень, и желудочно-кишечный тракт и сильно навредить своему здоровью.
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