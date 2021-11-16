Врач называет предельно допустимое время сидения на унитазе

Слишком много времени, проведенного в туалете, может нанести вред здоровью человека, напоминают врачи.Не следует проводить слишком много времени в туалете, сидение на унитазе не должно занимать дольше нескольких минут. Пренебрежение данным правилом грозит развитием геморроидальных узлов в кишечнике, – об этом предупреждает британский врач Элли Кэннон.Кэннон называет предельно допустимое время для сидения на унитазе.«Есть определенное количество времени, которое вы не должны превышать. Не сидите на унитазе более 10 минут», - рекомендует медик.Элли Кэннон констатирует, что слишком долгое сидение в туалете создает избыточное давление в ректальной области, способствует чрезмерному напряжению стенок кишечника. Следствием этого может стать образование геморроидальных узлов, формирующихся вследствие расширения вен в сосудистых сплетениях прямой кишки. Подобные образования могут находиться как в кишечнике, так и выпадать наружу, при этом они влияют не только на самочувствие, но и на качество жизни человека.Симптомы геморроидальных узлов.Следы ярко-красной крови после дефекации.Зуд в анусе.Ощущение, что кишечник не опорожняется окончательно, несмотря на посещения туалета.Слизь в ректальной зоне.Видимые шишки вокруг ануса.Боль.Зачастую геморроидальные узлы проходят самостоятельно, но если их симптомы длятся дольше 7 дней, или их возникновение повторяется периодически, нужно обязательно проконсультироваться с терапевтом.Профилактика. Для предотвращения проблемы геморроя врачом рекомендуется употребление большого количества воды и клетчатки, регулярные умеренные физические упражнения, сокращение употребляемого алкоголя и кофеина.Также следует избегать слишком сильного вытирания после опорожнения, не терпеть при позывах кишечника к дефекации и не тужиться слишком сильно в туалете.