Врач называет предельно допустимое время сидения на унитазе
Не следует проводить слишком много времени в туалете, сидение на унитазе не должно занимать дольше нескольких минут. Пренебрежение данным правилом грозит развитием геморроидальных узлов в кишечнике, – об этом предупреждает британский врач Элли Кэннон.
Кэннон называет предельно допустимое время для сидения на унитазе.
«Есть определенное количество времени, которое вы не должны превышать. Не сидите на унитазе более 10 минут», - рекомендует медик.
Элли Кэннон констатирует, что слишком долгое сидение в туалете создает избыточное давление в ректальной области, способствует чрезмерному напряжению стенок кишечника. Следствием этого может стать образование геморроидальных узлов, формирующихся вследствие расширения вен в сосудистых сплетениях прямой кишки. Подобные образования могут находиться как в кишечнике, так и выпадать наружу, при этом они влияют не только на самочувствие, но и на качество жизни человека.
Симптомы геморроидальных узлов.
Следы ярко-красной крови после дефекации.
Зуд в анусе.
Ощущение, что кишечник не опорожняется окончательно, несмотря на посещения туалета.
Слизь в ректальной зоне.
Видимые шишки вокруг ануса.
Боль.
Зачастую геморроидальные узлы проходят самостоятельно, но если их симптомы длятся дольше 7 дней, или их возникновение повторяется периодически, нужно обязательно проконсультироваться с терапевтом.
Профилактика. Для предотвращения проблемы геморроя врачом рекомендуется употребление большого количества воды и клетчатки, регулярные умеренные физические упражнения, сокращение употребляемого алкоголя и кофеина.
Также следует избегать слишком сильного вытирания после опорожнения, не терпеть при позывах кишечника к дефекации и не тужиться слишком сильно в туалете.
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