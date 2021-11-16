Врачи назвали 10 продуктов, которые помогут улучшить сон

Качество и количество сна имеет чуть ли не важнейшую роль в общем состоянии и здоровье психики человека. Благодаря множеству исследований учёные давно выяснили, что средняя норма сна для взрослого человека равна 7 часам. Однако отмечается, что нормы могут варьироваться в связи с индивидуальными особенностями. Хронический недосып может привести к развитию серьезных и опасных заболеваний, но, несмотря на это, у многих людей просто нет возможности спать нужное количество часов. Учёные из Великобритании провели исследование, благодаря которому удалось выделить 10 продуктов, которые помогут улучшить качество и количество ночного сна.1) Вишня. Употребление вишни способствует увеличению количества мелатонина в организме, что в свою очередь улучшает качество сна.2) Темный шоколад. Согласно рекомендациям медиков, выбрать стоит не молочный или белый, а именно темный шоколад. Объясняется это тем, что в нем содержится серотонин, который имеет свойство расслаблять мышцы и нервную систему, а также повышает ощущение удовольствия и счастья.3) Грецкие орехи. Помимо множества полезных для человека свойств, орехи обладают и свойством улучшать сон. Этому способствует высокое содержание в них мелатонина, серотонина и магния.4) Миндаль. В этом орехе и его маслах содержится триптофан и магний, которые замедляют мышечные и нервные процессы, и таким образом стабилизируют сердечный ритм.5) Хумус. Этот продукт содержит в себе большое количество триптофана, который используется для выработки серотонина и мелатонина.6) Чай с ромашкой. Ромашка содержит флавоноиды, которые улучшают качество сна.7) Арбуз. Эта ягода помогает восполнить в организме водный баланс, что также поможет улучшить качество сна.8) Фисташки. Ряд специалистов утверждают, что этот орех является одним из лучших в качестве помощи сну. В них содержится растительный белок, магний и витамин В6.9) Овсяные хлопья. Медики рассказали, что этот продукт является одним из лучших для выбора на ужин. Благодаря нему вырабатывается инсулин, который повышает уровень сахара в крови и вызывает естественную сонливость.10) Бананы. Они богаты калием и магнием, которые расслабляют мышцы и способствуют улучшению сна и процесса засыпания.