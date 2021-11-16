Сезонная чесотка: эксперт объясняет появление кожного зуда зимой

Возникающий зимой зуд представляет собой тип субклинического дерматита, при котором кожа начинает чесаться, когда на улице холодно.На проблему сезонной чесотки указал британский эксперт Брюс Грин. В интервью изданию Express он напомнил, что зимой кожа может страдать от повышенной сухости из-за действия воздуха, обедненного влагой в условиях морозов или отопления. Вдобавок проблема может усугубляться из-за ношения зимой определенных материалов, например, шерсти.«Зимний зуд может возникать внезапно осенью и зимой, затрагивая в основном ноги – бедра, области выше и ниже колен, икры, участки вокруг лодыжек. Но, в сущности, он может появиться в любой части тела», - рассказал Грин.Эксперт пояснил, что ощущение такого зуда может возникнуть внезапно, но чаще всего появляется при снятии одежды или же ночью. Степень тяжести такой сезонной чесотки варьируется от легкой до тяжелой. Некоторые люди сталкиваются с очень тяжелым зудом, который начинает влиять на качество жизни.Грин предупреждает: когда люди начинают чесаться, стремясь унять зуд, это может лишь усугублять возникшую проблему.«Почесывание – это худшее, что можно сделать при зимнем зуде. Оно повышает риск вторичных поражений кожи, включая царапины, шелушение, фолликулит, сломанные стержни волос».Эксперт рекомендует в холодное время года следить за увлажнением кожи, используя легкие увлажняющие средства без отдушек – это эффективно помогает успокоить кожу, унять ее воспаление. Также следует носить одежду из натуральных и мягких тканей, которые не будут раздражать кожу.