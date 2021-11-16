Дерматолог рассказала об ошибке, которую совершают люди при ношении маски на морозе

Дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, почему не следует носить маску на улице, когда температура опускается ниже нуля.Как отметила Скорогудаева, некоторые люди считают, что если носить маску на улице зимой, то можно согреть лицо. Но в реальности маска будет увлажняться из-за дыхания, что никак не будет способствовать согреванию. "Если на улице мороз и вы ходите в маске, то лишняя влажность в области лица будет провоцировать такие нежелательные эффекты, как обветривание. Это самым отрицательным образом сказывается на состоянии кожного покрова", — пояснила дерматолог."Увлажнять кожу лица, находясь на морозе, не стоит, поэтому лучше не носить маску на улице зимой. Проблему можно решить при помощи теплого шарфа, но тут нужно уделить внимание выбору правильного шарфа. Использовать шерстяные изделия не следует, так как они могут вызывать раздражение", — добавила Скорогудаева.Ранее Скорогудаева объяснила, как защититься от трещин на губах зимой. Для защиты губ необходимо интенсивно питать их — например, при помощи правильных и проверенных временем бальзамов. Нужно помнить о том, что защитные средства для губ следует использовать как минимум за двадцать минут до выхода на морозный воздух, чтобы бальзам успел подействовать.