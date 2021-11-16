Медики объяснили, почему мерзнут ноги и когда стоит обращаться к врачу

Зябкость ног возникает не только от действия холода.С наступлением зимы каждый из нас чувствует, что согреться стало труднее. Соответственно, первое, что страдает от переохлаждения - ноги. Однако, зябкость ног возникает не только от действия холода. Если ноги часто ледяные, даже когда тепло, это может быть признаком различных заболеваний.Если ледяные ноги не зависят от температуры воздуха, возможно, у вас есть проблемы со здоровьем.Проблемы с кровообращением. Если артерии сужаются, это препятствует циркуляции крови. Такое бывает из-за атеросклероза – накопления холестерина на стенках сосудов. Если атеросклероз поражает сосуды в конечностях, это называют заболеванием периферических артерий. Но кроме холодных ног будут другие симптомы, например мучительные спазмы ног.Диабет первого и второго типа. Со временем диабет вызывает повреждение нервов, что называется диабетической нейропатией. При нейропатии возникает покалывание, боль или теряется чувствительность в ногах, из-за чего они могут казаться холодными. Также диабет снижает скорость кровообращения в ногах: без достаточного притока крови они становятся более холодными.Анемия. У людей с анемией – низкий уровень эритроцитов – часто мерзнут ноги. Также могут быть следующие симптомы: усталость, одышка, бледная кожа и головная боль.Гипотириоз. Щитовидная железа регулирует обмен веществ в организме. Если она вырабатывает мало гормонов, скорость обмена веществ снижается. Это влияет даже на скорость кровообращения.Болезнь Рейно. При этом заболевании кровеносные сосуды пальцев рук и ног остро реагируют на низкие температуры. Мелкие артерии в конечностях сужаются, что ограничивает приток крови. Из-за этого пальцы мерзнут, могут даже побелеть или посинеть.Медики предупреждают, что по одному такому симптому, как холодные ноги, нельзя ставить диагнозы. В некоторых случаях лучше обратиться за медицинской помощью.К врачам следует идти если кроме холодных ног есть другие симптомы, например:потеря в весе;утомление;высокая температура;боль в суставах;язвы на ногах или между пальцами ног, которые не заживают;высыпания или изменения на коже