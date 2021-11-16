Баня, алкоголь, курение — что еще под запретом после операции по удалению катаракты?

Еще недавно операция по удалению катаракты требовала госпитализации и строгого постельного режима, а реабилитация длилась не менее года. Теперь все значительно проще, но для успешного восстановления зрения придется соблюдать некоторые ограничения.Катаракта находится на втором месте среди основных причин нарушения и потери зрения во всем мире. Это заболевание характеризуется помутнением хрусталика глаза из-за денатурации белка, входящего в его состав. Чаще всего возникает у у пожилых людей, в первую очередь у женщин, а после 80% катарактой страдают почти 100% людей.По словам офтальмохирурга и главного врача клиники ОКОМЕД Михаила Гуляева, ограничения в послеоперационном периоде зависят от качества операции. Но в целом, современные технологии при качественно выполненной операции по лечению катаракты либо рефракционной замене хрусталика позволяют уже на следующий день:наклоняться;спать на любом боку;принимать душ;работать;заниматься физическими упражнениями без напряжения пресса.Но при этом врач рекомендует всем без исключения пациентам избегать посещения бани, сауны, купания в бассейне или водоемах с погружением головы, а также любых в течение месяца. Если по состоянию глазного дна есть угроза отслойки сетчатки, то ограничения физических нагрузок индивидуальны в зависимости от массы конкретных условий.«Современные технологии вполне способны обеспечить сохранение профессиональной и жизненной активности в кратчайшие сроки. Определять режим ограничений должен лечащий офтальмолог в зависимости от качества выполненной операции и наличия осложнений».Врач, специалист общей патологии Дмитрий Куприянов добавил, что в реабилитационном периоде лучше избегать употребления алкоголя, который может препятствовать процессу заживления тканей глаза. Кроме того, следует с осторожностью умываться, чтобы не занести инфекцию на уязвимые участки.