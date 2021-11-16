Пять неприятных симптомов говорят о недостатке углеводов в рационе

Недостаток углеводов в рационе человека провоцирует упадок сил, плохую концентрацию внимания и другие проблемы.Наиболее здоровыми поставщиками углеводов являются овощи, фрукты и цельное зерно – эти продукты содержат также клетчатку, витамины и глюкозу, поддерживающую уровень сахара в крови без его падения. Немецкое общество питания констатирует, что углеводы должны составлять не менее 50 процентов пищевых компонентов, обеспечивающих организм энергией. Их недостаток в рационе чреват возникновением следующих неприятных явлений.Усталость и слабость. Не получая нужного объема углеводов, организм испытывает нехватку глюкозы, самого важного источника энергии. Как следствие, падает уровень сахара в крови, что вызывает чувство усталости, слабости.Тяга к сладкому. Падение уровня сахара в крови (см. пункт выше) вызывает сильную тягу к еде – так организм пытается восстановить его концентрацию. При этом слабо работают механизмы контроля, человек может переедать и не замечать этого. Особенно сильной в такие моменты становится тяга к сладкому, ведь оно быстрее всего «поднимает» сахар в крови.Неприятный запах изо рта. У людей, придерживающихся жесткого низкоуглеводного питания, нередко появляется неприятный запах изо рта. Это происходит из-за того, что организм, которому не хватает углеводов, начинает использовать для выработки энергии жировые запасы. Данный процесс сопровождается выделением кетонов – химических соединений, улетучивающихся через рот, и делающих дыхание неприятным.Проблемы с пищеварением. Натуральные продукты, богатые углеводами, обычно содержат много клетчатки. Ее недостаток может вести к запору.Головные боли. Мозг является главным потребителем глюкозы, и когда ее уровень падает из-за недостатка углеводов, мы начинаем испытывать неприятные симптомы ухудшения его работы – головные боли, невозможность сконцентрироваться, проблемы с памятью.