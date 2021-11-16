Этот очень специфический признак может свидетельствовать о ранней стадии слабоумия

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Канадские ученые исследовали теорию о том, что одним из первых изменений при зарождающемся слабоумии является повреждение обонятельных нейронов, которые отвечают за распознавание различных ароматов.Большинство людей связывают ранние стадии проявления слабоумия с такими симптомами, как беспорядочность мыслей или проблемы с памятью, но теперь ученые обнаружили весьма неожиданный симптом этого заболевания.Неожиданный симптом слабоумияНовое исследование показало, что неспособность отличить запах жевательной резинки от запаха бензина может быть ранним признаком болезни, что проявляется за несколько лет до того, как этот недуг начнет влиять на вашу повседневную жизнь.Исследователи давно предположили, что неспособность правильно определять запахи может быть связана с наступлением болезни Альцгеймера, и первые тревожные сигналы можно обнаружить за двадцать лет до того, как в вашем повседневном поведении наступят существенные изменения.Мари-Элиз Лафаил-Маньян, ведущий исследователь, рассказала: «Уже более 30 лет ученые изучают взаимосвязь между потерей памяти и проблемами, которые могут испытывать пациенты при определении различных запахов».Несмотря на это, не было возможности заявить об этом раньше, и не было полной уверенности в том, почему это происходит.Теперь команда ученых из Университета Макгилла в Канаде предположила, что одним из первых изменений при зарождающемся слабоумии может быть повреждение обонятельных нейронов, которые отвечают за распознавание различных ароматов.Чтобы проверить свою теорию, они попросили 300 человек, подверженных высокому риску заболевания (т.к. их родители страдали от него) пройти «потри и понюхай» тесты на определение сильных ароматов, таких как запахи бензина, жевательной резинки и лимона.И треть из этих участников также согласилась на регулярные люмбарные пункции для проверки количества различных белков, связанных с болезнью Aльцгеймера и присутствующих в спинномозговой жидкости — биопоказателей болезни.Ученые обнаружили, что труднее всего идентифицировать запахи было тем, у кого в большей степени присутствовали другие показатели болезни Альцгеймера.Лафаил-Маньян сообщила: «Впервые удалось ясно продемонстрировать, что потеря способности идентифицировать запахи связана с биологическими показателями, указывающими на развитие болезни».«Это имеет смысл, ведь известно, что обонятельная луковица, связанная с чувством обоняния и энторинальной корой, запоминает и определяет запахи, она входит в число первых структур головного мозга, которые прежде всего и затрагивает болезнь».Согласно организации Alzheimer’s Society, в Великобритании насчитывается около 800 000 человек страдающих слабоумием (в России — от 1,8 до двух миллионов). У каждого третьего старше 65 лет развивается эта болезнь, и две трети больных слабоумием — женщины.