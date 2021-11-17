Почему наряжать ёлку нужно заранее

Исследование показало, что если люди имеют привычку задолго до наступления Нового года наряжать ёлку, они являются более счастливыми и дружелюбными. К такому выводу пришли американские психологи.Психологи из США во главе с доктором Деборой Серани провели исследование, которое показало весьма специфические и приятные черты характера людей, заранее наряжающих новогодние ёлки. Оказалось, что такие люди бывают более счастливыми и дружелюбными, по сравнению с теми, кто предпочитает наряжать ёлку непосредственно перед праздником или вообще не имеет такой привычки. Речь шла не только о ёлках, но и о новогодних лампочках и гирляндах, которыми американцы украшают свои жилища в пригородах.По словам Деборы Серани, жители используют внешний вид своего дома, украшая его различными фонариками, чтобы показать привязанность к другим людям и интегрировать жилище в социальную деятельность всего района. Новогодние украшения вызывают ностальгию и возвращают людей в счастливые времена. Есть теория о том, что они увеличивают уровень дофамина - гормона счастья - в крови.По мнению доктора Серани, подготовка к Новому году может обеспечить неврологический сдвиг, приносящий счастье. Это то, что выводит нас из обычной повседневной рутины и дает сигнал чувствам. А уже потом эти чувства определяют, нравится нам это или нет. Конечно, нужно лишь позаботиться о том, чтобы новогодняя ёлка прожила достаточно долго для того, чтобы встретить Новый год. При правильном уходе здоровая елка может продержаться около 5 недель, ну а для тех, кто не хочет рисковать, можно посоветовать искусственные деревья.