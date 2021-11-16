Названы преимущества интервального голодания

Учёных заинтересовал набирающий популярность способ похудения. Благодаря исследованиям удалось выяснить, что интервальное голодание оказывает положительное действие на здоровье и помогает бороться с воспалительными процессами.Принцип интервального голодания заключается в том, что для человека устанавливается ряд циклов. В зависимости от цикла человек питается нормально или отказывается от пищи. Проведенные ранее исследования показали, что подобная диета способствует улучшению функций организма, которые не связаны с весом. Последние исследования показали, что такой способ диеты увеличивает количество галектина-3. Это белок, связанный с воспалительными процессами в организме.В исследовании приняли участие 67 добровольцев в возрасте от 21 до 70 лет. Все добровольцы имели признаки метаболического синдрома или сахарного диабета. Добровольцев разделили на две группы. Первая группа, состоящая из 36 человек, соблюдала прерывистое голодание. Далее учёные провели измерения количества галектина-3 и заметили положительные тенденции среди добровольцев на интервальном голодании. У этой группы также уменьшились показатели инсулинорезистености и метаболического синдрома.