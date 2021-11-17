Медики предупредили, кому вредно есть капусту

Один из самых полезных продуктов может навредить здоровью некоторых людей.Капуста однозначно входит в список самых полезных продуктов. Ее биохимический состав уникален, как и полезные свойства.Однако употреблять этот продукт нужно в меру, чтобы он принес вам только пользу. Также существуют определенные противопоказания, которыми не следует злоупотреблять.Кому нельзя употреблять капустуАллергияНекоторые люди могут столкнуться с аллергической реакцией на семейство капустных. В таком случае, брокколи, брюссельская, цветная капуста и даже обычная будут в списке запрещенных продуктов.ГипотириозЛюдям с этим заболеванием следует избегать употребления капусты. Существуют исследования, доказывающие негативное влияние капусты на работу щитовидной железы: она может усугубить состояние.Хирургические процедуры и диабетЕсли вы планируете хирургическое вмешательство, рекомендуем отказаться за 2 недели до этого от капусты. Она оказывает влияние на уровень глюкозы и препятствует контролю сахара в крови. Именно поэтому капуста также опасна для больных диабетом.ХимиотерапияОтносительно употребления капусты во время курса лечения от рака следует проконсультироваться с врачом. Дело в том, что этот овощ может привести к диарее, которая также является побочным эффектом химиотерапии. Чтобы не осложнить симптомы, лучше ограничить употребление этого продукта.Чем грозит переедание капустыПри переедании этот суперфуд может стать опасным. Поэтому нужно соблюдать меру, чтобы не столкнуться с побочными последствиями, о которых мы рассказываем дальше.МетеоризмОтрыжка, дискомфорт в животе и вздутие – это симптомы того, что вы съели слишком много сырой капусты. К метеоризму приводит большое количество рафинозы – неперевариваемого сахара, входящего в состав.ПоносПричиной этого побочного эффекта есть клетчатка. Ее много в составе зеленой капусты. Нерастворенная клетчатка способствует увеличению перемещения отходов в пищеварительном тракте, что может вызвать симптомы диареи или заблокировать кишечник.Свертывание кровиЕще один полезный элемент, чрезмерное количество которого приводит к негативным последствиям, – это витамин К. Он способствует свертыванию крови. Однако может также препятствовать лекарствам, разжижающим кровь, если этого элемента слишком много. Поэтому соблюдайте норму: 2 стакана зеленой капусты в день дадут желаемое количество витамина К.Дефицит йодаКапуста может нарушить работу щитовидной железы даже у здорового человека. Ее чрезмерное употребление вызывает дефицит йода в организме, что нарушает работу важнейшего органа.