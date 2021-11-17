Коронавирус: главный симптом, который есть у 73% полностью вакцинированных людей

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В своем последнем видео профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник приложения ZOE COVID Study, выделил главный симптом коронавируса, который в настоящее время наблюдается у полностью вакцинированных людей.По словам профессора Спектора, насморк является основным симптомом, который в настоящее время наблюдается у полностью вакцинированных людей, при этом 73 процента людей с положительным результатом теста на Covid демонстрируют этот симптом.Другие общие симптомы включают чихание, боль в горле и постоянный кашель.По оценкам, в настоящее время среди полностью вакцинированных в Великобритании 27 980 новых ежедневных симптоматических случаев по сравнению с 26 927 случаями на прошлой неделе.Комментируя общее снижение случаев заболевания, профессор Спектор сказал: "По-прежнему вызывает беспокойство тот факт, что число случаев заболевания в более старшей, более уязвимой возрастной группе увеличивается, но по мере того, как программа ревакцинации продолжает разворачиваться, мы, вероятно, увидим, что и это уменьшится".С падением температуры и наступлением зимы ожидается увеличение случает ковида, что приводит к высоким показателям "долгого ковида" и госпитализаций. С высокими показателями других вирусных респираторных заболеваний, здесь нет места для самоуспокоенности.Хотя после вакцинации COVID-19 все еще возможно заразиться, его худшие последствия, как правило, смягчаются.