Анализ крови поможет выявить диабет на 20 лет раньше

Обычный анализ крови может идентифицировать пациентов, которым угрожает риск развития диабета второго типа. Причём это произойдёт за 20 лет до начала самой болезни, как утверждают исследователи.Шведские ученые из Университета Лунда полагают, что с помощью анализа крови можно выявлять риск развития диабета второго типа за 20 лет до появления характерных симптомов. Оказалось, что если у людей анализы крови показывают повышенный уровень белка фоллистатина, то их вероятность столкнуться с диабетом, также называемым «тихим убийцей», в два раза выше по сравнению с ровесниками, у которых показатели этого белка в норме.Если в ходе дальнейших исследований полученные выводы подтвердятся, то это позволит заранее обнаруживать опасную болезнь И тем самым сократить риск возможных осложнений диабета, к числу которых относятся болезни сердца и инсульты. В России более 10 млн человек имеют диабет, и свыше 90% из них второй тип этой болезни. Основным фактором риска диабета второго типа является ожирение.Именно поэтому поддержание здорового веса, употребление сбалансированной диеты и соблюдение режима физических нагрузок, как это было неоднократно доказано, сокращает риск развития болезни. Более того, если диабетики начинают более внимательно относиться к собственному питанию и следовать подобранному специалистом режиму тренировок, то их болезнь может отступить, а показатели сахара в крови вернуться к относительно нормальным цифрам от 4 до 8. Напомним, что диабет возникает в том случае, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина. Из-за этого уровень сахара в крови резко увеличивается.