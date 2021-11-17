Анализ крови поможет выявить диабет на 20 лет раньше
Шведские ученые из Университета Лунда полагают, что с помощью анализа крови можно выявлять риск развития диабета второго типа за 20 лет до появления характерных симптомов. Оказалось, что если у людей анализы крови показывают повышенный уровень белка фоллистатина, то их вероятность столкнуться с диабетом, также называемым «тихим убийцей», в два раза выше по сравнению с ровесниками, у которых показатели этого белка в норме.
Если в ходе дальнейших исследований полученные выводы подтвердятся, то это позволит заранее обнаруживать опасную болезнь И тем самым сократить риск возможных осложнений диабета, к числу которых относятся болезни сердца и инсульты. В России более 10 млн человек имеют диабет, и свыше 90% из них второй тип этой болезни. Основным фактором риска диабета второго типа является ожирение.
Именно поэтому поддержание здорового веса, употребление сбалансированной диеты и соблюдение режима физических нагрузок, как это было неоднократно доказано, сокращает риск развития болезни. Более того, если диабетики начинают более внимательно относиться к собственному питанию и следовать подобранному специалистом режиму тренировок, то их болезнь может отступить, а показатели сахара в крови вернуться к относительно нормальным цифрам от 4 до 8. Напомним, что диабет возникает в том случае, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина. Из-за этого уровень сахара в крови резко увеличивается.
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