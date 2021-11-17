Диетолог сообщила, в каких случаях не нужно есть свежие яблоки

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При некоторых хронических патологиях пищеварительного тракта яблоки лучше не есть, иначе можно пострадать от неприятных и болезненных симптомов.В интервью диетолога Ольги Кораблевов прозвучало мнение о том, что при некоторых болезнях желудочно-кишечного тракта свежие яблоки есть не нужно, чтобы избежать проблем с организмом и самочувствием.«Яблоки нельзя есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастрите, а также язве желудка или кишечника», - сообщила Кораблева.Кроме того, свежие яблоки не нужно употреблять натощак. Диетолог перечислила возможные последствия такого перекуса.Вздутие живота.Раздражение слизистой оболочки ЖКТ.Нежелательные реакции на грубую клетчатку фрукта, в том числе в виде обострения заболеваний желудка и кишечника.Яблоки считаются одними из лучших даров природы, чье употребление в пищу стимулирует рост полезной кишечной флоры. При их усвоении выделяется бутират, вещество, поддерживающее функционирование клеток стенки кишечника. Но даже у здоровых людей употребление яблок может провоцировать дискомфорт и болезненное вздутие.Диетолог порекомендовала любителям яблок есть их в запеченном виде. Такой способ приготовления лишает фрукты их «фирменной» кислотности и делает их более «дружелюбными» для пищеварения, при этом сохраняя пектин, благотворно влияющий на деятельность кишечника.