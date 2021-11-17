Эксперт рассказал, как вегетарианская диета влияет на психическое здоровье

По словам автора исследования Меган Ли, употребление растительных продуктов и приверженность к вегетарианству не служит панацеей от многих болезней, в том числе психических. Меган утверждает, что в настоящее время рынок ответил предложением на спрос на качественную растительную диету. На прилавках магазинов появились некачественные овощи, фрукты и травы, многие из которых обработаны рафинированными растительными маслами, содержат соль и сахар в больших количествах.В исследовании принимало участие более двухсот веганов и вегетарианцев. Участники заполняли специально разработанный тест, выявляющий качество питания, а также уровень депрессии. Оказалось, что веганы, употребляющие растительные продукты высокого качества, менее подвержены депрессии, по сравнению с людьми, выбравшими низкокачественные ингредиенты.По словам автора исследования, переход на более хорошие фрукты и овощи не избавит от депрессии, а скорее усилит ее. Меган Ли считает, что диета должна быть сбалансирована по содержанию белков и углеводов. Последние особо важны, так как дают энергию, бодрость, а также снижают уровень депрессии.