Эксперт рассказал, как вегетарианская диета влияет на психическое здоровье
В исследовании принимало участие более двухсот веганов и вегетарианцев. Участники заполняли специально разработанный тест, выявляющий качество питания, а также уровень депрессии. Оказалось, что веганы, употребляющие растительные продукты высокого качества, менее подвержены депрессии, по сравнению с людьми, выбравшими низкокачественные ингредиенты.
По словам автора исследования, переход на более хорошие фрукты и овощи не избавит от депрессии, а скорее усилит ее. Меган Ли считает, что диета должна быть сбалансирована по содержанию белков и углеводов. Последние особо важны, так как дают энергию, бодрость, а также снижают уровень депрессии.
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