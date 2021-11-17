Кофе с лимоном: медики предупредили об опасности популярного рецепта

Не лучший способ взбодриться.Диетолог Светлана Фус рассказала опасности, которое несет в себе безобидный напиток. Речь идет о кофе с лимоном.Проблемы с желудкомВо-первых, избыточное поступление кислоты в желудок всегда было и останется чреватым для тех, у кого проблемы с этим. После кофе с лимоном повышается кислотность, соответственно, на это реагирует кишечник. Также может отреагировать на напиток поджелудочная железа. То есть, для тех, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом, кофе с лимоном является опасным напитком.ПохудениеЧто касается похудения, то при использовании такого напитка действительно значительно снижается аппетит. Но есть обратная сторона медали — уменьшение количества еды несет за собой дефицитный рацион, дефицитное потребление минералов и витаминов. В итоге, это может сказаться на иммунной системе, на состоянии кожи, волос, ногтей.