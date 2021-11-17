Средиземноморская диета полезна, если не содержит пестициды

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Американское издание American Journal of Critical Nutrition опубликовало данные работы исследователей из Норвегии и Англии. Они подтвердили, что продукты, которые употребляют люди, сидя на средиземноморской диете содержат большое количество пестицидов. Эти токсины негативно отражаются на эндокринной системе и вызывают проблемы с фертильностью у женщин.Изначально существовало мнение и даже были подтвержденные факты о том, что средиземноморская диета замедляет рост и развитие детей, плохо отражается на эрекции у мужчин, вызывает слабоумие и способствует развитию диабета.Исследователи из Норвегии и Англии решили разобраться в подлинности данного предположения. Для эксперимента они попросили участвовать 27 студентов британских ВУЗов, которые должны были перейти на средиземноморскую диету и регулярно сдавать анализы.Студенты, привыкшие питаться более калорийной пищей с малым содержанием овощей, фруктов и вина, должны были перейти на другой рацион. Теперь основными продуктами питания у них должны были стать рыба, ненасыщенные жиры, цельное зерно, овощи и фрукты. Количество насыщенных жиров свели к минимуму.Результаты анализов мочи показали, что у студентов, придерживающихся средиземноморской диеты, выросло содержание химических веществ. Когда же ученые поменяли еду на ту, что выращивалась без применения пестицидов, то количество химических веществ у них упало на 90%.В результате ученые пришли к выводу, что потребление органических продуктов, используемых при средиземноморской диете без применения пестицидов, никак не вредит здоровью.Один из авторов исследования профессор Карло Лейферт сообщил, что химические вещества, содержащиеся в продуктах, потребляемых при средиземноморской диете, имеют большое количество токсинов. Они оказывают гормональное действие на организм.Пестициды блокируют работу естественных гормонов человека, в результате происходит сбой в эндокринной системе, что ведет к развитию сахарного диабета, рака, нарушению работы иммунной системы, фертильности, роста и развития детей.К сожалению, Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает о распространении пестицидов в воде, почве и окружающей природе, что может также отравлять органические продукты. Поэтому очень важно потреблять еду с меньшим содержанием пестицидов.