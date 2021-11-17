Диетолог назвала снижающие риск тромбов продукты
По словам эксперта, такими продуктами выступают источники полиненсатизированных и мононеназатических жирных кислот.
«Они улучшают структуру кожи и волос, способствуют профилактике артрита, снижению уровня холестерина и триглицеридов. И поэтому снижаются риск развития некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы и риск тромботизации», — объяснила диетолог.
Помимо этого, такая пища выступает строительным материалом нервной системы и улучшают состояние мозга.
Среди источников с обильным содержанием этих веществ она выделила жирную рыбу, грецкие орехи, льняное и оливковое масла и авокадо.
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