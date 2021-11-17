Белковое отравление: названы продукты, способные вызвать интоксикацию

Белковое отравление – явление не редкое.О вреде для человеческого организма избыточного количества пищи жиров и углеводов говорят часто. А как в этом смысле обстоит дело с белками.Белки (протеины) – основа, кирпичики, построения клеток и тканей нашего тела.Как можно отравиться белкамиОтравление белками на самом деле случается довольно часто. Особенно с теми, кто очень активно работает над созданием красивого тела или ради похудения.Причиной интоксикации чаще становится усиление рациона протеинами и сложными жирами. Речь идет о большом количестве мяса и / или морепродуктов, и при этом отсутствии углеводов.Самыми же опасными являются морепродукты, а именно – крабы, креветки, устрицы, осьминоги и другие моллюски.Да, они богаты витаминами и микроэлементами, но и протеинами. А вот жиров и углеводов там практически нет.Следовательно, частое и чрезмерное употребление этих продуктов может стать причиной отравления.Какие последствия белкового отравленияВ метаболизме белков ключевую роль играют почки и печень. Когда человек потребляет избыточное количество продуктов с их содержанием, то весь его организм испытывает риск получить повышенный уровень аммиака, мочевины и аминокислот в крови.Острое белковое отравление сопровождают тошнота, рвота, нарушение стула, повышенная температура тела, боль в животе и общее плохое самочувствие. Острое же отравление может перерасти в хроническое, а тогда у человека будет:Повышенная хрупкость костей из-за вымывания из них кальция.Мочекаменная болезнь.Слабость, повышенная утомляемость, синдром хронической усталости.Атаки головной боли, раздвоения и помутнения в глазах.Предобморочные состояния, сердечная недостаточность, одышка.Как снять симптомы белкового отравленияСамостоятельно это можно делать только в лёгких случаях. То есть при появлении симптомов лучше немедленно обращаться в скорую помощь.А до ее прибытия самостоятельно можно:Выпить слабительное и адсорбенты (активированный уголь и тому подобное).Пить как можно больше жидкости (желательно простой воды или некрепкого чая).Также можно принять обезболивающее и жаропонижающее.Как лечиться при хронической белковой интоксикации – рассказать может только специалист. Но в любом случае рацион придется менять.