Ожирение может привести к потере зубов

Хроническое воспаление, вызванное ожирением, может спровоцировать развитие клеток, разрушающих костную ткань, в том числе кость, которая удерживает зубы на месте. Такие данные были получены в рамках нового исследования Университета штата Нью-Йорк в Буффало. Его целью было улучшить понимание связи между ожирением и заболеванием десен.Исследование, проведенное на животной модели и опубликованное в Journal of Dental Research, показало, что чрезмерное воспаление, вызванное ожирением, увеличивает количество миелоидных супрессорных клеток (MDSC), группы иммунных клеток, которая присутствует при иммунных заболеваниях. MDSC, которые возникают в костном мозге, развиваются в различные типы клеток, включая остеокласты (клетки, разрушающие костную ткань).Потеря костной массы является основным симптомом заболевания десен и в конечном итоге может привести к потере зубов. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, заболевание десен, также известное как пародонтоз, поражает более 47% взрослых в возрасте 30 лет и старше.«Хотя существует четкая взаимосвязь между степенью ожирения и заболеваниями пародонта, механизмы, лежащие в основе взаимосвязей между этими состояниями, не были полностью исследованы», - рассказывает Кейт Кирквуд, доктор стоматологических наук, профессор биологии полости рта в Стоматологической школе при Университете штата Нью-Йорк в Буффало.В ходе исследования были изучены две группы мышей, получавших совершенно разные диеты в течение 16 недель: одна группа придерживалась диеты с низким содержанием жиров, которая извлекала 10% энергии из жира, а другая придерживалась диеты с высоким содержанием жиров, потребляя 45% энергии из жира.Исследование показало, что группа с высоким содержанием жиров испытала ожирение, большее воспаление и увеличение MDSC в костном мозге и селезенке по сравнению с группой с низким содержанием жиров. Группа с высоким содержанием жиров также имела значительно большее количество остеокластов и потеряла больше альвеолярной кости (кость, которая удерживает зубы на месте).