Какие орехи стоит есть для похудения

Здоровый перекус для тех, кто хочет похудеть.Орехи относят к настоящему суперфуду и часто рекомендуют заменять ими сладости и вкусности во время диеты. Они служат источником питательных веществ: витаминов, минералов и клетчатки.Главным преимуществом орехов является содержание полезных жиров, которых приходится 50 – 65 граммов на 100 граммах продукта. Эти питательные вещества относятся к ценным моно- и полиненасыщенным жирным кислотам, которые относят к группе омега-9, омега-3 и омега-6.Польза ореховОрехи благодаря своим полезным составляющим улучшают функционирование сердечно-сосудистой системы и мозга. К тому же, они хорошо насыщают организм, ведь содержат белки и углеводы. Хотя и растительные белки усваиваются хуже из-за пищевых волокон, препятствующих работе пищеварительных ферментов, однако они все равно принесут организму пользу.Орехи лучше покупать в скорлупе, ведь она служит защитным барьером для ценных жиров и витамина Е от окисления. Также не все орехи следует подвергать термической обработке, которая разрушает витамины и снижает питательную ценность. Не принесут пользы и хрустики с вредными примесями, поэтому соль, сахар или мед не следует использовать.Однако существуют определенные виды орехов, требующие обработки, например миндаль. Это связано с содержанием цианогликозида амигдалина, продукты распада которого придают ореху специфический миндальный запах и горечь и выделяется синильная кислота – один из сильнейших ядов. Сырые также не следует есть орехи кешью, поскольку между скорлупой и оболочкой содержатся токсичные вещества, которые разрушаются при термической обработке. Будьте осторожны и с сырым арахисом, который может вызвать нарушения пищеварения.Потреблять эти продукты можно не только в чистом виде. Вы можете спокойно добавить орехи к основным приемам пищи – в салаты, каши, совмещать их с фруктами. Таким образом, вы получите сбалансированное блюдо и сможете контролировать количество орехов.Недостатки потребления ореховСреди отрицательных качеств орехов стоит отметить высокую калорийность и «обольстительный» вкус, поэтому часто трудно остановиться их есть. К тому же, некоторые виды могут вызвать аллергическую реакцию. Не стоит есть орехи и детям до 3 лет, ведь у малышей они не усваиваются.Какие орехи следует употреблятьМиндальМиндаль порадует содержанием витамина Е и кобальта, способствующих кроветворению, усвоению железа, нормальной работе нервной системы.КешьюЭти орешки содержат немало минералов Zn, Fe, Mg и ненасыщенных жирных кислот. К тому же имеют положительное влияние на зрение и концентрациюМакодомияЭтот вид считается наиболее калорийным и не менее полезным других. В составе много витаминов B1, K, олеиновой кислоты, способствующих улучшению липидного профиля.Грецкие орехиЯвляются одними из лидеров ненасыщенных Омега-3 и Омега-6 жирных кислот и уменьшают риски атеросклероза.ФундукЭти душистые хрустики содержат много витамина Е и биотина. Также способны улучшать память, уменьшать тревожность, оказывать положительное воздействие на сердце и сосуды.ФисташкиНасыщают организм витаминами В1, В6, В9, содержат зеаксантин, фолиевую кислоту, медь, кремний. Улучшают внешний вид и состояние кожи и волос.