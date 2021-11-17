Что требует организм, если «тянет» на сладкое или соленое
У Вас бывает такое, что просто так хочется съесть банку соленых огурцов или какой-нибудь тортик, ну или посредине ночи пожарить картошечки? Все это указывает на то, что ваш организм требует восполнить запасы необходимых ему витаминов и микроэлементов.
Почему хочется сладкого или соленого
Диетолог Светлана Фус отмечает, что если присутствует желание съесть что-то сладкое, то значит что организму не хватает углеводов, а также магния. А если хочется бифштекс с кровью или печенку — то это сигнал о снижении запасов железа.
Неконтролируемый аппетит может быть связан с несколькими причинами. Диетолог Валентина Ивушкина отмечает, что чаще всего это недостаток желчных кислот, витаминов и минералов, например цинка или кремния.
Если вы за раз съедаете баночку соленых огурчиков — Вам не хватает хлоридов. Об этом рассказала гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.
Что съесть, чтобы перебить желание сладкого/соленого/жареного
«Телеграф» составил подробную инфографику, в которой отметил, какие продукты смогут помочь восполнить запасы дефицитных витаминов и минералов.
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