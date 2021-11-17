Что требует организм, если «тянет» на сладкое или соленое

Если вы заметили, что вас тянет на соленое или сладкое, то это тревожный звоночек.У Вас бывает такое, что просто так хочется съесть банку соленых огурцов или какой-нибудь тортик, ну или посредине ночи пожарить картошечки? Все это указывает на то, что ваш организм требует восполнить запасы необходимых ему витаминов и микроэлементов.Почему хочется сладкого или соленогоДиетолог Светлана Фус отмечает, что если присутствует желание съесть что-то сладкое, то значит что организму не хватает углеводов, а также магния. А если хочется бифштекс с кровью или печенку — то это сигнал о снижении запасов железа.Неконтролируемый аппетит может быть связан с несколькими причинами. Диетолог Валентина Ивушкина отмечает, что чаще всего это недостаток желчных кислот, витаминов и минералов, например цинка или кремния.Если вы за раз съедаете баночку соленых огурчиков — Вам не хватает хлоридов. Об этом рассказала гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.Что съесть, чтобы перебить желание сладкого/соленого/жареного«Телеграф» составил подробную инфографику, в которой отметил, какие продукты смогут помочь восполнить запасы дефицитных витаминов и минералов.