В России придумали новое лекарство от Covid-19

Препарат предназначен для внутривенного введения.В России зарегистрировали инъекционный препарат прямого действия для лечения Covid-19 - "Арепливир" является первой самостоятельной разработкой в РФ. Лекарство, предназначенное для внутривенного введения, начнет поступать в стационары России уже до конца 2021 года, заявил разработчик препарата ГК "Промомед"."Арепливир" создан на основе фавипиравира, но вводится внутривенно, хотя его основу составляет нерастворимый порошок. Считается, что введение препарата внутривенно является более эффективным способом доставки действующего вещества, чем парентеральное введение (то есть через желудок).Производители рассчитывают, что "Арепливир" будет внесен в действующие рекомендации как на амбулаторном, так и на стационарном этапах лечения Covid-19. Решение по этому поводу должен принять Минздрав в ходе очередного пересмотра временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.А в Британии испытывают препарат против постковидного синдрома. Препарат получил название AXA1125, он нацелен на дисфункцию клеток митохондрии, которые являются "энергетической установкой" для мышц, поскольку после болезни большинство пациентов жалуются на длительную и сильную усталость.