Самые здоровые разновидности углеводов

Не стоит автоматически помещать все углеводы в разряд вредных продуктов. Некоторые их виды можно смело включать в рацион, поскольку они приносят явную пользу.Цельнозерновые. Они богаты клетчаткой и другими питательными веществами, включая витамины группы B, железо, магний и антиоксиданты. Цельнозерновые помогает предотвращать хронические заболевания вроде диабета и рака. Это идеальная пища для здоровья сердца. Наконец, клетчатка дольше сохраняет ощущение сытости, что защищает от лишних килограмм. Потребляйте коричневый рис, овёс, киноа и цельнозерновой хлеб.Фрукты. В них содержится натуральный сахар, который употребляется вместе с клетчаткой и полезными питательными веществами. Из-за этого скорость переваривания фруктов замедляется, и быстрого скачка показателей сахара в крови, как при употреблении обычных сладостей, не происходит. Сахар природного происхождения из фруктов более полезен.Молочные продукты. Если только вы не страдаете непереносимостью лактозы, употребляйте жирные молочные продукты. Они содержат кальций, витамин B12, калий и белок. В молоке полезные жиры, замедляющие переваривание углеводов, что предотвращает скачки сахара в крови. Молоко важно для развития и поддержания крепких костей, мышц и других тканей тела.Крахмалосодержащие овощи. Картофель содержит больше углеводов, но он богат клетчаткой, калием и витамином С. А они способствуют пищеварению и поддерживают иммунную систему, также имея большое количество антиоксидантов. Овощи с крахмалом полезны и вкусны.Овощи без крахмала. Тоже обладают множеством полезных свойств для здоровья. В них много антиоксидантов, снижающих риск рака, сражающихся с воспалениями и улучшающих работу мозга.