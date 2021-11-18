9 признаков душевного здоровья: когда шарики — точно «в тему»

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Есть шутка: «Здоровых людей нет — есть плохо обследованные». Действительно, нам известно такое количество болезней, что мы, подобно студентам-медикам, вечно что-то подозреваем у себя. Может быть лучше поискать, какие признаки отвечают за душевное здоровье?Не обязательно вы должны обнаружить у себя все нижеперечисленные признаки. Оценивать самих себя, вообще — сложное занятие, порой неблагодарное. Иногда даже самим себе хочется высокохудожественно приврать. Но есть самые очевидные признаки, которые гарантируют, что человек психически здоров.Признаки душевного здоровьяЗигмунд Фрейд считал что за психическое здоровье отвечает способность любить и работать. Американский психоаналитик Нэнси Мак-Вильямс добавляет к этим двум способностям умение играть и творить. И ещё 15 признаков. Выберем самые важные и понятные. Мы ведь не на психологическом семинаре.Признак № 1. Уметь просто любитьНеважно кого. Супруга, партнёра, друга, ребёнка, родителей... Это так очевидно и так трудно. Потому что настоящая любовь — безусловна. Она принимает любимого человека без условий, таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Без идеализаций. Без построения и разрушения памятников. Без захвата и свержения власти.Зрелая любовь — она такая. И если вы на неё способны: вы — зрелая, здоровая личность. Интересно, как в эту концепцию вписываются собаки, которые вроде бы не люди, но тоже умеют чувствовать к своим хозяевам именно безусловную любовь...Признак № 2. Способность работатьВы пожмёте плечами. Здесь-то какой подвох? Все мы работаем. Ну, или почти все. У каждого свой труд. Но, оказывается, основатель психоанализа имел в виду способность человека выбрать дело, которое даст ему удовлетворение, самоуважение, и понимание того, насколько это важно для других людей.Признак № 3. Умение игратьДа-да. Способность, которая есть у всех в детстве, и которая нередко теряется у взрослых. Всё дело в том, что с игрой связана одна из систем мозга, которая отвечает за мотивацию. Человек, который увлечён хобби, спортом, танцами, пением и вышиванием крестиком, лучше умеет концентрироваться и сосредотачиваться.В совместных играх мы учимся эмпатии, толерантности, принятию других людей. Когда мы шутим, смеёмся, играем словами и метафорами, мы, натурально, прокачиваем своё душевное здоровье.Признак №4. Умение быть автономнымСложное для понимания, но такое важное понятие. Кем бы мы не были в своих отношениях, важно уметь отделять себя от других. Вы — члены одной семьи, одной группы, но не единый организм. Человек, который потерял свою автономию, зачастую просто не может прислушаться к себе. И понять, что он хочет на самом деле. Именно он. А не кто-то из его близких.Умение быть автономным, отдельным базируется на чувствах собственной силы и независимости. Учёные утверждают, что чувство автономии связано с поисковой системой в мозге.Так же нужно понимать, что не только вы — отдельная личность. Но и близкий вам человек. Что его мотивы могут отличаться от ваших, а также — от тех, которые вы ему «вкладываете» в голову. Другие люди могут здорово отличаться от вас, это не повод считать их «неправильными».Признак № 5. Умение принимать себя со всеми недостаткамиСмотрите первый пункт. Там написано, что зрелая любовь — это когда вы принимаете партнёра со всеми недостатками. Ну так вот. Себя тоже придётся принять со всеми сторонами медали. Со всеми достоинствами и недостатками. Кстати, именно это замечательное свойство помогает человеку выходить из конфликтов целым, здоровым, без кровоточащих душевных ран.Признак № 6. Не бояться своих чувствЭта способность — прямое продолжение предыдущей. Способность испытывать весь спектр человеческих эмоций. Не бояться их. Переживать их. Умение переживать свои чувства, но не давать себе утонуть в них, отделять мысли и чувства от автоматического действия, отличать внешнюю реальность от внутренней реальности... Всё это — про крепкое душевное здоровье.Признак № 7. Здоровый эгоизмНе слушайте, когда вам говорят, что это плохо. Плохо для кого? Для тех, кому удобно, чтобы вы были альтруистом? Возможно, полностью отдаваясь чужим интересам, вы как раз нарушаете собственную автономию? Возможно, вы сами не заметили, как превратились в чей-то обслуживающий персонал? Если вы любите и принимаете себя таким, какой вы есть, вы должны учитывать и свои интересы.Человек, имеющий сильное эго, способен преодолевать стрессы, бороться с негативными условиями адекватными способами. Он не срывается, не заболевает, не уходит в запой. Он ищет и находит способ адаптироваться к новой ситуацииПризнак № 8. Адекватная самооценкаПравильно, она вот прямо-таки вытекает из предыдущей способности. Нередко люди относятся к себе крайне жёстко, буквально унижая себя за просчёты и ошибки. Не нужно этого делать. Не ошибается тот, кто ничего не делает.Есть полная противоположность этому — люди, которые обладают завышенной самооценкой. Залюбленные и захваленные с детства, такие люди сталкиваются потом с тем, что их самооценка никак не хочет совпадать с оценкой окружающих. Старайтесь относиться к себе реалистично. Это избавит вас от множества проблем и сделает вашу жизнь намного комфортнее.Признак № 9. Умение ощущать себя живымВы наверное видели людей, находящихся в депрессии, переживших страшное горе или большой стресс. Они словно застывают, теряют жизненные силы и выглядят как неживые...«Живой» (витальный) человек — это личность, которая принимает все свои эмоции, все потребности своего тела, все сигналы своих органов чувств и реагирует на все «приветы» этой вселенной.Это, наверное, один из самых важных признаков душевного здоровья. Раз начали с шутки, шуткой и закончим. «Приходит мужчина в магазин: — Вы меня помните? Я у вас вчера шарики покупал. — В чём дело? Воздух не держат? — Да нет, с этим всё в порядке. — А что тогда? — Не радуют они меня»... Так пусть вас всё в этой жизни радует. Кроме того, что могло бы вас огорчить.