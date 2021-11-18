Врач объяснила, кому не следует есть имбирь (вплоть до смертельного риска)

При болезнях сердца и желудка употреблять имбирь не следует.Имбирь помогает легче переносить холод и простудные заболевания, популярного пряного продукта в сезон резко возрастает, – однако есть его можно не всем. Врач Ольга Шарапова рассказала «Вестям Подмосковья», что «этот продукт противопоказан при ишемической болезни сердца, инсультах и инфарктах».Следующие патологии также служат противопоказанием для использования имбиря в приготовлении блюд и напитков – это, гастрит, язва и другие патологии ЖКТ, повышенное давление, заболевания крови, аллергия. Кроме того, имбирь не следует есть беременным женщинам.Но особенно опасен продукт для людей с нездоровой печенью, его угроза оценивается специалистами вплоть до смертельного риска.«Имбирь категорически противопоказан тем, у кого подтвержден гепатит и цирроз печени. Для этих пациентов он смертельно опасен», - предупредила Шарапова.