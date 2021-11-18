Назван витамин, защищающий от болезни Альцгеймера

Исследователи пришли к выводу о том, что витамин B12 может применяться для борьбы с болезнью Альцгеймера Правда, он не поможет вылечить этот недуг, но всё равно окажет некоторое содействие.Большинство заболеваний связано с определённым образом жизни или плохой наследственностью. Старческое слабоумие не является исключением. Это неизлечимое заболевание, точные причины возникновения которого неизвестны, однако возраст, пол, нездоровый образ жизни, травмы мозга и гены играют роль в развитии этого состояния. Лечения болезни Альцгеймера не существует, но ученые и медицинские работники неустанно трудятся над поиском методов профилактики этого недуга.И вот теперь исследователи из Университета Делавэра выяснили, что витамин B12 способен влиять на развитие болезни Альцгеймера и даже обеспечивать некоторую защиту мозгу. У пациентов с болезнью Альцгеймера имеются скопления белков бета-амилоидов, токсично воздействующих на нейроны. В ходе экспериментов с использованием обычных дождевых червей было установлено, что при кормлении их бактериями E. coli с высоким уровнем витамина B12 черви получали дополнительную защиту от паралича.Пока что исследование на самом зачаточном уровне, и полученные предварительные данные вовсе не доказывают, что витамин B12 окажется эффективным и среди людей. Необходимо подтвердить это в опытах на мышах, затем на человекообразных приматах, и только после этого переходить к экспериментам с участием людей. Стоит отметить, что витамин B12 не является токсичным лекарством, его воздействие на организм хорошо изучено, поэтому данная стадия исследования может наступить довольно быстро, если все предыдущие будут пройдены успешно.