Симптомы инфекции почек, которые нельзя игнорировать

При этих признаках лучше обратиться к врачу.Многие инфекционные заболевания почек протекают бессимптомно до тех пор, пока пациенту резко не потребуется медицинская помощь. Эксперты назвали четыре скрытых симптома, при которых стоит обратиться к врачу.Кровь в мочеБольшинство болезней почек провоцируют бактерии, которые попадают в организм через мочевыводящие пути. Кровь в моче должна насторожить каждого, а специалист уже направит на дополнительные исследования. Повышенный уровень эритроцитов также говорит о проблеме.Боль в спинеПри поражении инфекцией почки начинают увеличиваться в размере, тем самым оказывая давление на нервные окончания. Таким образом, человек испытывает боль в спине и врач может распознать ее источник.Частые позывы к мочеиспусканиюПри наличии болезни ткани мочевого пузыря раздражаются и он сжимается все чаще, в результате человек начинает постоянно справлять нужду.Боль при мочеиспусканииВоспалительный процесс в почках в конце концов поражает и уретру, чем и объясняется наличие неприятных ощущений во время похода в туалет. Потому консультацию с врачом откладывать не рекомендуется.