Врач Сергей Грошев: антитела после прививки могут отсутствовать при тяжелом иммунодефиците
"После контакта с антигеном иммунитет начинает вырабатывать антитела — это справедливо для любой инфекции, в том числе и новой коронавирусной. Контакт с инфекционным агентом может быть либо результатом инфицирования (оно не всегда проявляется в виде заметных симптомов), либо результатом вакцинации", — заявил Сергей Грошев.
Врач добавил, что в некоторых случаев после заражения коронавирусом или вакцинации может отсутствовать синтез антител, или он может быть совсем незначительным. Как правило, это характерно для пациентов с тяжелым иммунодефицитом — иммунная система таких людей не в состоянии адекватно отвечать на чужеродные вызовы.
"К сожалению, я не видел серьезных исследований об иммунном ответе пациентов с ВИЧ на инфицирование COVID-19 или вакцинацию против коронавируса. Но есть публикации, которые указывают на пользу вакцинации ВИЧ-инфицированных, т.к. вакцина позволяет значительно снизить вероятность тяжелого течения болезни", — отметил Грошев.
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