Врач Сергей Грошев: антитела после прививки могут отсутствовать при тяжелом иммунодефиците

Если человек сделал прививку от COVID-19 или переболел коронавирусной инфекцией нового типа, то может ли быть так, что в его организме не появятся специфические антитела? Корреспонденты информационно-обозревательного журнала "Слово и Дело" обсудили этот вопрос с кандидатом медицинских наук Сергеем Грошевым."После контакта с антигеном иммунитет начинает вырабатывать антитела — это справедливо для любой инфекции, в том числе и новой коронавирусной. Контакт с инфекционным агентом может быть либо результатом инфицирования (оно не всегда проявляется в виде заметных симптомов), либо результатом вакцинации", — заявил Сергей Грошев.Врач добавил, что в некоторых случаев после заражения коронавирусом или вакцинации может отсутствовать синтез антител, или он может быть совсем незначительным. Как правило, это характерно для пациентов с тяжелым иммунодефицитом — иммунная система таких людей не в состоянии адекватно отвечать на чужеродные вызовы."К сожалению, я не видел серьезных исследований об иммунном ответе пациентов с ВИЧ на инфицирование COVID-19 или вакцинацию против коронавируса. Но есть публикации, которые указывают на пользу вакцинации ВИЧ-инфицированных, т.к. вакцина позволяет значительно снизить вероятность тяжелого течения болезни", — отметил Грошев.