Полностью привитыми будут считаться получившие три укола от ковида

Ведущий эпидемиолог США Энтони Фаучи считает, что определение словосочетания полностью привитые от коронавируса будет включать в себя наличие не двух, а трех уколов. Это необходимо для окончательной победы над пандемией.Доктор Энтони Фаучи предлагает изменить определение полностью привитые граждане. До последнего времени к таковым относились те, кто прошёл через уколы двух компонентов вакцин, подразумевающих две инъекции, или одного укола тех препаратов, которые требуют только однократной инъекции. К таким, к примеру, относится вакцина от компании Johnson & Johnson.Однако доктор Фаучи считает, что двух инъекций недостаточно, так как через несколько месяцев уровень защитных антител у получателя прививки снижается так сильно, что вновь возникает серьезный риск заражения. Поэтому таким людям необходимы бустерные или третьи инъекции. И только после получения третьего укола человека можно считать полностью привитым. Именно поэтому данную формулировку следует изменить.Компания ревакцинации в Америке проходят также достаточно ударными темпами. На вторник свыше 30 млн граждан страны или 15,7% населения получили бустерные уколы. При этом Всемирная организация здравоохранения категорически требует прекратить проведение этих инъекций до тех пор, пока имеющихся вакцин не будет хватать для граждан бедных стран, которые не получили даже первые два укола. Но без бустерных инъекций мир столкнется с новым скачком заболеваемости. Поэтому с позицией ВОЗ руководство многих стран не согласно.