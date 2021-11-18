Приём антидепрессантов защищает от коронавируса

Пациенты с COVID-19, находящиеся на антидепрессантах, на 30% реже умирают от этой болезни. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.Антидепрессанты могут сократить риск смерти от коронавируса почти на 30%, как установили американские исследователи, которые изучали здоровье около 85 000 человек во время первой волны пандемии. Из этого количества 3 401 находился на рецептурных антидепрессантах из категории селективных ингибиторов обратного захвата серотонина.Когда итоги лечения коронавируса в этой группе сравнили с результатами у остальных пациентов, то было установлено, что принимающие лекарство флуоксетин на 28% реже умирали от коронавируса. Также аналогичный эффект наблюдался и среди тех, кто получал препарат флувоксамин. Авторы исследования считают полученные результаты весьма впечатляющими.Флувоксамин и другие аналогичные препараты увеличивают уровень серотонина в мозге. Но также у этих лекарств имеется противовоспалительное воздействие, которое и помогает пациентам с тяжелой формой коронавируса. Когда иммунная система выходит из-под контроля при атаке COVID-19, она может повредить внутренние органы, что и приводит к смерти. Антидепрессанты предотвращают это за счёт активации белка Сигма-1 рецептора - он не дает организму производить воспалительные процессы.