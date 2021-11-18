Физические упражнения помогают улучшить здоровье глаз

Давно известно, что физическая активность самым положительным образом воздействует на здоровье. Теперь ученые назвали еще одну причину, чтобы выполнять физические упражнения — оказалось, что они позволяют улучшить здоровье органов зрения.Специалисты Медицинской школы Университета Вирджинии (США) провели исследование, которое показало, что физическая активность способствовала значительному уменьшению аномального роста кровеносных сосудов в глазах лабораторных грызунов. Аномальный рост сосудов — причина дегенерации желтого пятна и ряда других болезней глаз."Может ли здоровый образ жизни предотвратить такие болезни, как дегенерация желтого пятна? Этот вопрос назрел уже давно. Наше исследование доказало, что физическая активность действительно очень положительно сказывается на состоянии органов зрения", — заявил доктор медицины Брэдли Гельфанд из Центра передовых наук о зрении UVA.Гельфанд отметил, что физические упражнения для укрепления здоровья глаз не обязательно должны быть слишком интенсивными. Пока что ученые не знают, как именно тренировки помогают укрепить здоровье глаз, но предполагается, что основной положительный фактор — это ускорение кровотока при физической активности. Это, кстати, очень полезно и для правильной работы иммунной системы организма.