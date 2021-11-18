Полезные продукты, способные улучшить настроение
Осенью чаще всего хочется вредности: торты, чипсы, пицца, пироги. Мы пытаемся заполнить снижение положительных эмоций. Хандра и стресс блокируют выработку дофамина и серотонина – гормонов счастья.
Замечали ли вы осенью за собой лень, вялость, депрессию и сильный аппетит? Значит, дофамин и серотонин в блокаде. А почему именно осенью наблюдается такое состояние? Все просто, природа готовится к «спячке», а мы-то нет, нам надо выжить.
Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала в Instagram, какие продукты помогут улучшить настроение и добавить энергии.
Разблокировать гормоны счастья помогут не сладости и вредности, а самые простые продукты: ?
Арахис, миндаль
Семена подсолнечника
Финики, чернослив, инжир
Овощи и листовая зелень
Бананы
Яйца
Мясные продукты, которые помогают в холодный период насытиться, согреться. Только, конечно, это не пельмени, колбасы и пирожки с мясом. А полноценные белковые продукты, приготовленные правильным образом.
? Не забываем про полноценный сон и любую активность. Неспешная прогулка 20-30 минут каждый день уже очень поможет.
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