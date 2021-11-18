Лечение гипертонии защищает от диабета второго типа

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Снижение артериального давления помогает предотвратить диабет второго типа. К такому выводу пришли британские исследователи из Оксфордского университета.Гипертония является основным единичным фактором риска инсультов, также значительно увеличивающим вероятность инфаркта. Миллионы людей принимают таблетки для борьбы с этим коварным расстройством, а другие миллионы даже не знают о его существовании в своём организме, поскольку не измеряют давление. Но исследование британских учёных показало, что снижение артериального давления может предотвратить развитие диабета второго типа.Так, снижение систолического или верхнего показателя артериального давления хотя бы на 5 мм рт ст сокращает риск диабета на 11%. В исследовании приняли участие 146 000 человек, за которыми наблюдали в течение 4,5 лет. Его результаты подтверждены с помощью так называемой менделевской рандомизации, применяющей естественные генетические различия для произвольного разделения участников на группы.При этом основную пользу приносили лекарства из категорий ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина. А вот другие распространённые лекарственные средства для борьбы с гипертонией из категории блокаторов кальциевых каналов не приводили к снижению риска диабета. Препараты бета-блокаторы и тиазидные диуретики, также активно применяющиеся для лечения гипертонии, напротив увеличивали риск развития диабета второго типа.