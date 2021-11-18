Лишний вес может быть следствием отсутствия безопасности
Как отметила психолог Валерия Чугунова, набирание веса у человека связано не только с физиологией организма, но и с психосоматикой. При этом организм в стрессовых ситуациях ищет режим безопасности и начинает запасать жир. В этом случае очень важно снизить тревогу, поэтому расслабляющие процедуры, йога, хорошая музыка могут привести к снижению веса.
"Многие люди привыкли заедать стресс сладким. Но если разобраться по какой причине человек употребляет лишнюю порцию сдобы, то это может привести к правильному пониманию мотивов и воздержанию от лишнего сладкого", - рассказала психолог.
Психолог Вероника Тюрина утверждает, что лишний вес говорит о нездоровой психике, нервозности и проблеме с самооценкой. Вероника предлагает разобраться в проблеме, которую заедают многие люди с лишним весом. Она утверждает, что лишний вес - это компенсация личной ценности и достаточности человека. Также, нежелание отличаться от людей в семье, которые тоже имели лишний вес, способствует тому, что человек не будет делать попыток к похуданию.
В этом случае, отмечает специалист, самостоятельно обозначить причину сложно. Возможно, не помогут даже препараты. Для этого нужно будет разобраться со своими страхами, тревогами и неудовлетворенностями.
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