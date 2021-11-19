Эксперт назвала основные принципы правильного питания
Первый признак, по которому специалист рекомендует разделять еду, «съедобное-несъедобное».
«Люди часто едят несъедобное. Молочные продукты с истекшим сроком годности пускают на сырники или оладья, покрытый неблагородной плесенью сыр — обрезают и едят, гнилые овощи и фрукты тоже идут в ход. Рекомендация от меня звучит так: „Ешьте только съедобное“», — рассказала эксперт.
Вторым признаком выступает разделение еды на базовую и дополнительную. К базовой пище диетолог относит овощи, фрукты, каши, бобовые, мясные, молочные продукты, а также яйца, рыбу, орехи, семена и масла.
В раздел дополнительной еды попали сладости, колбасные изделия, газированные напитки и приготовленные с использованием обильного количества масла блюда.
Диетолог рекомендует составлять рацион так, чтобы 85% его составляла базовая еда и только 15% — дополнительная.
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