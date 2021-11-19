Веганская диета помогает отказываться от лекарств

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследование показало, что веганы уменьшают потребление лекарств в пожилом возрасте на 58%, по сравнению с любителями мяса. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лома-Линда.Новое исследование продемонстрировало, что пожилые люди, которые придерживаются веганской диеты, принимают на 58% меньше лекарств, чем любители мяса. Авторы исследования сравнили режим питания и количество таблеток, регулярно принимаемых пожилыми людьми. Оказалось, что растительная диета также улучшает целый ряд показателей здоровья, включая артериальное давление и вес.Исследование было сосредоточено на полипрагмазии - так называют прием 5 и более прописанных лекарств в сутки. Это довольно распространенная проблема пожилых людей. Многие из них вынуждены каждый день принимать лекарства от повышенного давления, от аритмии, от артрита, от диабета, от болей в спине, диуретики, статины и тому подобные препараты. Некоторые пожилые люди вынуждены употреблять иногда по 7 и 10 таблеток ежедневно.Авторы исследования предположили, что растительная диета и здоровый образ жизни снизят заболеваемость и количество принимаемых лекарств. Изучались диеты 328 участников в возрасте 60 лет и старше, они отвечали на вопросы анкет. Полученные результаты устойчиво связывают веганскую диету с уменьшением количества принимаемых таблеток, даже с поправкой на другие возможные факторы.