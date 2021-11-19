Диетолог рассказала, как формируются пищевые привычки

Диетолог Анна Мелехина объяснила, когда и как формируются пищевые привычки.Эксперт объяснила, что приверженность принципам здорового питания выступает основное рекомендацией в вопросе профилактики опасных заболеваний.«Если сравнить рекомендации кардиологической, онкологической, гастроэнтерологической и других ассоциаций для профилактики хронических заболеваний, то они все состоят из принципов здорового питания», — говорит она.Поэтому важно формировать здоровые пищевые привычки с самого раннего возраста. Так, специалист советует обратить внимание на рацион еще на этапе беременности. Она пояснила, что подход «есть за двоих» необходимо заменить на «есть для двоих». Это значит, что следует увеличивать не объем пищи, а ее полезность.Кроме того, она подчеркнула, что пищевое поведение закладываемое в детстве предполагает включение в рацион ребенка разнообразной, вкусной, но при этом полезной пищи.