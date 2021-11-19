Профессор Юрий Серебрянский рассказал об опасных для молодежи последствиях коронавируса

Люди, столкнувшиеся с коронавирусом, еще долгое время могут сталкиваться с последствиями перенесенного заболевания. Причем это касается людей всех возрастов, в том числе, и молодежи. Доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский рассказал корреспонденту «Народных Новостей» почему коронавирус может нанести серьезный вред даже молодому и сильному организму.Даже в том случае, если коронавирусная инфекция была перенесена в легкой форме, не исключено развитие тромбоза, а в некоторых случаях, даже инфаркта. По словам Юрия Серебрянского, такие серьезные заболевания у молодых людей после перенесенного коронавируса фиксируются все же довольно редко, но нельзя исключать изменения ситуации из-за новых мутаций вируса.Он также отметил, что у молодых нередки случаи возникновения варикозных болезней нижних конечностей, может также развиться аритмия. Кроме того, иногда возникают и другие заболевания, которые в обычных условиях у молодых фиксируются довольно редко, и они могут приводить к осложнениям, в том числе, и достаточно серьезным.Также врач пояснил, что следует понимать, что у всех людей разный иммунитет и его нужно укреплять, чтобы успешно противостоять вирусам. Среди мер, укрепляющих иммунитет, он назвал правильное питание, физическая активность, прогулки на свежем воздухе. В таком случае вирусам будет сложнее заражать людей. Что же касается коронавируса, то здесь, как подчеркнул профессор, большим подспорьем является вакцинация, причем она должна быть массовая.