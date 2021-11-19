Профессор Юрий Серебрянский рассказал об опасных для молодежи последствиях коронавируса
Даже в том случае, если коронавирусная инфекция была перенесена в легкой форме, не исключено развитие тромбоза, а в некоторых случаях, даже инфаркта. По словам Юрия Серебрянского, такие серьезные заболевания у молодых людей после перенесенного коронавируса фиксируются все же довольно редко, но нельзя исключать изменения ситуации из-за новых мутаций вируса.
Он также отметил, что у молодых нередки случаи возникновения варикозных болезней нижних конечностей, может также развиться аритмия. Кроме того, иногда возникают и другие заболевания, которые в обычных условиях у молодых фиксируются довольно редко, и они могут приводить к осложнениям, в том числе, и достаточно серьезным.
Также врач пояснил, что следует понимать, что у всех людей разный иммунитет и его нужно укреплять, чтобы успешно противостоять вирусам. Среди мер, укрепляющих иммунитет, он назвал правильное питание, физическая активность, прогулки на свежем воздухе. В таком случае вирусам будет сложнее заражать людей. Что же касается коронавируса, то здесь, как подчеркнул профессор, большим подспорьем является вакцинация, причем она должна быть массовая.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий