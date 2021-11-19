Напиток, который избавит от отеков

Чувствуете себя раздутым и отёкшим? Этот напиток из имбиря, огурца и лимона поможет вывести лишнюю воду и уменьшить вздутие живота. Рецепт станет отличным дополнением к вашей общей диете, поможет уменьшить задержку воды, ускорить метаболизм, очистить организм от токсинов и предупредить обезвоживание.Вы получите дозу дополнительных витаминов, минералов и энзимов, а также повысите уровень энергии. Мы рекомендуем употреблять напиток утром или перед сном. Почему? Он не только освежает, но и лучше всего работает на голодный желудок. Чтобы получить наилучшие результаты, пейте этот напиток один раз в день в течение 10-14 дней. Огурцы являются отличным противовоспалительным и мочегонным средством, помогают избавиться от лишней жидкости. Они низкокалорийные и богаты антиоксидантами, что делает их эффективными для похудения. Овощ на 90% состоит из воды, поэтому помогает организму поддерживать необходимый уровень воды, а также выводить токсины. Огурцы богаты клетчаткой, которая благотворно влияет на пищеварение.Имбирь - еще один замечательный противовоспалительный ингредиент. Эта специя активизирует функции кишечника и желудка, помогает пищеварению, предотвращает воспаление и стимулирует процесс похудения. Имбирь также замедляет выработку кортизола в вашем организме. Это важно, так как если уровень кортизола слишком высок, это может привести к отёкшему животу и увеличению веса.Спирулина является незаменимой добавкой для тех, кто хочет стать обладателем стройной талии. Водоросль содержит много белка, все незаменимые аминокислоты и помогает вашему телу сжигать больше калорий. Она богата питательными веществами, хорошо утоляет аппетит и ускоряет обмен веществ.Напиток от отеков и вздутия животаИнгредиенты:2 стакана очищенной воды2 чайные ложки натертого имбиря1 большой огурец, нарезанныйсок 1 лимона2 чайные ложки порошка спирулиныПриготовление:Добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до получения однородной консистенции. Пейте сразу или храните в холодильнике.