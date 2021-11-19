Напиток, который избавит от отеков
Вы получите дозу дополнительных витаминов, минералов и энзимов, а также повысите уровень энергии. Мы рекомендуем употреблять напиток утром или перед сном. Почему? Он не только освежает, но и лучше всего работает на голодный желудок. Чтобы получить наилучшие результаты, пейте этот напиток один раз в день в течение 10-14 дней. Огурцы являются отличным противовоспалительным и мочегонным средством, помогают избавиться от лишней жидкости. Они низкокалорийные и богаты антиоксидантами, что делает их эффективными для похудения. Овощ на 90% состоит из воды, поэтому помогает организму поддерживать необходимый уровень воды, а также выводить токсины. Огурцы богаты клетчаткой, которая благотворно влияет на пищеварение.
Имбирь - еще один замечательный противовоспалительный ингредиент. Эта специя активизирует функции кишечника и желудка, помогает пищеварению, предотвращает воспаление и стимулирует процесс похудения. Имбирь также замедляет выработку кортизола в вашем организме. Это важно, так как если уровень кортизола слишком высок, это может привести к отёкшему животу и увеличению веса.
Спирулина является незаменимой добавкой для тех, кто хочет стать обладателем стройной талии. Водоросль содержит много белка, все незаменимые аминокислоты и помогает вашему телу сжигать больше калорий. Она богата питательными веществами, хорошо утоляет аппетит и ускоряет обмен веществ.
Напиток от отеков и вздутия живота
Ингредиенты:
2 стакана очищенной воды
2 чайные ложки натертого имбиря
1 большой огурец, нарезанный
сок 1 лимона
2 чайные ложки порошка спирулины
Приготовление:
Добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до получения однородной консистенции. Пейте сразу или храните в холодильнике.
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