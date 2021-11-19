В РФ создали основу для препарата, который будет блокировать проникновение коронавируса в клетки

В России создали вещество, блокирующее проникновение частиц SARS-CoV-2 в клетки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Вадима Макарова, заведующего лабораторией биомедицинской химии ФИЦ "Фундаментальные основы биотехнологии" Российской академии наук, на основе вещества можно создать эффективный препарат для профилактики коронавирусной инфекции нового типа.Как заявил Макаров, ученые довольно долго считали, что патоген SARS-CoV-2 начинает взаимодействовать с клеткой с рецептора АСЕ2. Но в реальности все иначе — сперва вирус сцепляется с гепарансульфатным протеогликаном. Этот белок выполняет важную функцию в регуляции сцепки клеток с компонентами внеклеточного пространства."Мы создали малую молекулу под названием PDSTP, прикрепляющуюся не к вирусу, а к клетке. Молекула оставляет патоген без возможности прикрепиться к гепарансульфатному протеогликану. То есть, вирус не может начать взаимодействовать с АСЕ2 и проникнуть в клетку, что ведет к прекращению репликации патогена", — отметил ученый.Макаров уточнил, что препарат на основе PDSTP, доклинические испытания которого будут завершены весной 2022 года, по активности напоминает ремдесивир. Это, напомним, один из немногих одобренных препаратов против тяжелого острого респираторного синдрома при COVID-19.