Перенесённый коронавирус в три раза увеличивает риск нарушений сна

По оценкам специалистов, у 85% пациентов с постковидным синдромом сохраняются минимум четыре неврологических симптома в течение полугода, и в первую очередь это «туман в голове» и хроническая усталость. В новом исследовании специалисты проанализировали влияние COVID-19 на качество сна и психику пациентов. Результаты опубликованы в JAMA Network Open.Исследователи Манчестерского университета проанализировали медкарты около 233 тысяч британцев, у которых подтвердился COVID-19 в прошлом году. В контрольную группу для сравнения были включены около 11,7 миллиона человек с отрицательным ПЦР-тестом. Исследователи сосредоточились на симптомах нарушений сна, утомляемости и психических расстройств в обеих группах.Оказалось, что люди, перенесшие COVID-19, в три раза чаще страдали различными нарушения сна по сравнению с теми, кто избежал заражения. Кроме того, пациенты после коронавируса в пять раз чаще сталкиваются с симптомами хронической усталости в течение шести недель после инфицирования.При этом учёные не заметили различий в симптомах психических расстройств в обеих группах — от депрессии и тревожности страдали как люди после COVID-19, так и те, кто с ним не столкнулся. Эти показатели были выше по сравнению с временами до пандемии. По мнению авторов исследования, психические расстройства в большей степени спровоцированы постоянным стрессом и неопределенностью.«Среди людей с отрицательным тестом на COVID-19 также наблюдается значительное увеличение показателей психологического стресса. Те, кто проходит тестирование, как правило, подвергаются повышенному риску заражения», — сообщили учёные.Ранее опрос жителей 78 стран показал, что пандемия лишила сна более половины людей во всем мире. У 56,5% опрошенных выявлены клинические симптомы бессонницы, у 65% — признаки депрессии. Еще 20% сообщили о сложностях с засыпанием и ухудшении качества сна. Как отметили учёные, женщины по сравнению с мужчинами чаще страдали от этой проблемы.