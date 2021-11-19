Назван вид масла, признанный натуральным антибиотиком

Нутрициолог советует масло черного тмина.Какое натуральное средство стоит всегда держать в доме, чтобы помочь себе и своим близким в случае болезни? Ответ тут один.Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram назвала средство против… всего.?Масло настолько сильное, что убирает боль / спазм за несколько секунд-минут (даже там, где медицинским препаратам требуется несколько дней). Лучше принять его при первых признаках болезни, чтобы не разболеться.В Австрии масло черного тмина официально назначают некоторым онкобольным вместо химиотерапии. При этом масло оплачивает государство.Это антибактериальное, противовирусное, противовоспалительное, противогрибковое, противопаразитарное, противоаллергическое, спазмолитическое, лактогонное средство.Для чего можно применять масло черного тмина:укрепление иммунитетажелчегонноекак средство, регулирующее гормоныдля снижения уровня холестерина в кровидля гармонизации давленияпри проблемах с печеньюпри вздутии животапри подагрепри головной боли, мигрениуменьшает кровоточивость десендля увеличения лактациипри комплексном лечении бесплодияпри лечении коронавирусапри комплексном лечении онкологических заболеванийдля лечения сахарного диабетав протоколе против сединыпри артритах / артрозах / остеопорозахесли есть проблемы с пищеварением (отрыжка, тошнота, рвота, метеоризм, диарея)при болезни Хашимото.Масло способствует:1. Укреплению и повышению эластичности стенок сосудов,2. Восстановлению клеточных мембран,3. Улучшению перистальтики желудка и кишечника,4. Нормализации кислотности желудочного сока,5. Балансу кишечной микрофлорыПротивопоказан: людям с имплантами, беременным, детям до 3-х лет, при желчнокаменной болезнь.Применение масла черного тмина1 ч. л. масла развести в 1 ч. л. меда и принять после еды. Либо по 2 капсулы 3 раза в день. Запить водой с лимоном.