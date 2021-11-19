Новейший обзор подтвердил эффективность масок при пандемии

Спустя два года пандемии к маскам всё чаще относятся как к пропуску в торговый центр, нежели как к средству защиты от коронавируса. Однако эта простейшая профилактическая мера действительно очень эффективна и спасает миллионы жизней, считают авторы нового глобального обзора. Результаты опубликованы в British Medical Journal.Группа учёных из Австралии, Великобритании и Китая проанализировала 72 исследования из разных стран, в которых оценивался защитный эффект ношения масок, мытья рук и социального дистанцирования. В 35 научных работах исследовались отдельные меры профилактики, в 37 — всех мероприятий в целом. В них участвовали в общей сложности около полумиллиона человек, в том числе с подтвержденным COVID-19.Результаты показали, что ношение масок в общественных местах снижает вероятность заболеть на 53%. Социальное дистанцирование уменьшает этот риск на 25%. Мытьё рук также показало эффективность в 53%, но авторы метаанализа сочли эти результаты статистически не значимыми, поскольку эта мера профилактики оценивалась очень мало и данных для окончательных выводов недостаточно.Учёным не удалось в полной мере оценить такие меры, как локдаун, закрытие границ, школ и общественных мест из-за серьёзных различий в дизайне и качестве исследований. Кроме того, в проанализированных работах не было данных об эффективности различных видов масок — хирургической, тканевой или респиратора №95.«Эти данные показывают, что несколько мер личной защиты, включая мытьё рук, ношение масок и физическое дистанцирование, связаны со снижением заболеваемости COVID-19», — заключили авторы обзора.Ранее British Medical Journal сообщил о смерти Кристофера Фоули, натуропата и гомеопата, который был одним из наиболее заметных ковид-диссидентов в штате Миннесота. Он скончался от осложнений COVID-19. Фоули участвовал в организации акций протестов против масочного режима и ограничительных мер, в том числе осенью 2020 года во время самой смертоносной волны COVID-19 в Америке. Он также называл вакцинацию «экспериментом на людях» и в качестве альтернативы предлагал укреплять иммунитет высокими дозами витаминов А, С и D.