Медики предупредили о полезных и вредных свойствах творога

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Добавьте творог и сыр в свой рацион.Сыр – это полезный кисломолочный продукт, содержащий много кальция и белка. В то же время этот продукт насыщен большим количеством жиров и натрием.Сыр изготавливают из молока и часто используют для салатов, запеканок, пирогов и как начинку для пончиков. Он считается очень полезным продуктом, который содержит аминокислоты, белок, кальций и множество полезных элементов.В частности, сыр и творог полезен для:Здоровья костей: Содержание кальция, белка, магния, цинка и витаминов А, D и К в сыре способствуют укреплению костей. Это также отличная профилактика остеопороза.Здоровья зубов: Кальций играет важную роль в формировании зубов.Артериального давления: Согласно статистике, люди, которые едят больше сыра, имеют более низкое кровяное давление. Для этого рекомендуем употреблять нежирные сыры с низким содержанием натрия.Здоровья кровеносных сосудов: Многие исследования показали, что сыр является источником антиоксидантов, которые имеют важное значение для здоровья мозга и предотвращения возрастной нейродегенерации.Микробиот кишечника: Сыр способствует росту полезных бактерий в кишечнике. Это поможет наладить микрофлору и метаболизм.Насыщения омега-3: Сыры, изготавливаемые из коровьего молока, являются прекрасным источником жирных кислот омега-3. Они способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы и мозга.Кому не стоит употреблять сыр и творогНе всем употребление сыра принесет пользу. Некоторым все же стоит отказаться от этого молочного продукта. В частности это касается людей, у которых:непереносимость лактозы: это случается из-за нехватки в организме фермента, который может расщеплять молочный сахар, из-за чего возникают проблемы с пищеварением и вздутие живота;аллергия на казеин: это один из основных белков, который содержится в молоке;высокое кровяное давление: употреблять сыры с большим содержанием натрия не стоит, если у вас есть проблемы с давлением.При наличии атеросклероза, некоторых форм заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности гастрита, или больным с плохой функцией почек также не рекомендуется употреблять сыр. Следует знать, что этот молочный продукт содержит много калорий и его лучше есть в первой половине дня. Это связано с наличием казеинового белка, который может привести к отекам.