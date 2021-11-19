Популярное при простуде лекарство увеличивает риск инсульта

Если вы столкнулись с насморком при простуде, скорее всего, вы ищете средство, которое поможет быстро снять отек. Однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает, что одно популярное безрецептурное лекарство может подвергнуть вас серьезному риску побочных эффектов.Согласно отчету FDA, пропилгекседрин – препарат, который борется с заложенностью носа – может увеличить риск инсульта. Пропилгекседрин успокаивает воспаление слизистой оболочки носа и уменьшает отек, и большинство людей, принимающих его в одобренной дозе, не испытывают побочных эффектов, если таковые имеются.Однако, когда люди превышают рекомендованную дозу, указанную в инструкции к препарату, у них повышается риск серьезных последствий. При передозировке препарата можно столкнуться с тахикардией, гипертонией, сердечным приступом и даже инсультом. Длительное использование препарата может вызвать повреждение сердца и легких, а также спровоцировать сердечную аритмию.