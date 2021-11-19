Инфекционист назвал необходимый для защиты от ковида уровень антител
Ученый-инфекционист Николай Малышев высказался в комментарии РИА Новости о том, каким должен быть необходимый для защиты от ковида уровень антител. Называя цифру их содержания, профессор Малышев уточнил, что
«эта цифра должна достигать 500 Bau/мл».
По словам инфекциониста, добиться такого титра антител могут только вакцинированные граждане.
Отметим, что в прессе сейчас усиленно муссируется тема выдачи россиянам QR-кодов по наличию антител. По данным ряда СМИ, правительством может быть утвержден показатель в 350-500 Bau/мл.
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