Назван идеальный завтрак для тех, кому нужно сбросить лишний вес
Людям, желающим похудеть, не следует пропускать завтраки. Однако не все продукты могут подойти для утреннего приема пищи. Оптимальными считаются блюда, имеющие сытное сочетание белков и клетчатки.
В частности, белок является лучшим питательным веществом при похудении и желании иметь плоский живот. Он помогает улучшить метаболизм, а калории сжигаются быстрее, чем от углеводов и жиров.
К примеру, для завтрака подойдет омлет или яичница с овощами. Также можно добавить цельнозерновой тост или порцию свежих фруктов.
«Яйца – идеальный продукт для завтрака. Это богатый источник белка, который помогает поддерживать мышечную массу и снижает аппетит в течение дня», – отметила американский диетолог Клара Лоусон.
По ее словам, такой продукт является низкокалорийным и помогает дольше чувствовать сытость. А овощи и цельнозерновой хлеб увеличивают содержание клетчатки, которая также добавляет чувства сытости. При этом лучше употреблять кабачки, помидоры, сладкий перец и шпинат.
Кроме того, к тосту можно добавить немного авокадо. Этот фрукт богат мононенасыщенными жирами, которые помогают уменьшить талию.
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