Назван идеальный завтрак для тех, кому нужно сбросить лишний вес

Для завтрака подойдет омлет или яичница с овощами.Людям, желающим похудеть, не следует пропускать завтраки. Однако не все продукты могут подойти для утреннего приема пищи. Оптимальными считаются блюда, имеющие сытное сочетание белков и клетчатки.В частности, белок является лучшим питательным веществом при похудении и желании иметь плоский живот. Он помогает улучшить метаболизм, а калории сжигаются быстрее, чем от углеводов и жиров.К примеру, для завтрака подойдет омлет или яичница с овощами. Также можно добавить цельнозерновой тост или порцию свежих фруктов.«Яйца – идеальный продукт для завтрака. Это богатый источник белка, который помогает поддерживать мышечную массу и снижает аппетит в течение дня», – отметила американский диетолог Клара Лоусон.По ее словам, такой продукт является низкокалорийным и помогает дольше чувствовать сытость. А овощи и цельнозерновой хлеб увеличивают содержание клетчатки, которая также добавляет чувства сытости. При этом лучше употреблять кабачки, помидоры, сладкий перец и шпинат.Кроме того, к тосту можно добавить немного авокадо. Этот фрукт богат мононенасыщенными жирами, которые помогают уменьшить талию.